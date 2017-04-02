غوارديولا: لا أعلم خطتي في الميركاتو والمركز الرابع “بطولة”

في تصريح مفاجىء وقبل ساعات من مواجهة أرسنال، قال بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن تحقيق أحد المراكز الأربعة بالدوري الانجليزي هذا الموسم سيكون بمثابة البطولة.

ويستعد غوارديولا لخوض مباراة صعبة ضد أرسنال اليوم الأحد، مع احتلاله المركز الرابع بـ57 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الثالث، ليقترب من ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال بموسمه الأول مع النادي الانجليزي.

وقال الأسباني في تصريحات صحفية:”التأهل لدوري أبطال أوروبا يعتبر بمثابة الفوز ببطولة “.

وأضاف:”لا أقول انه أفضل من الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي، ولكن الوصول لهذا المركز لا يقل أهمية عن حصد الألقاب للمشاركة ضد العديد من الفريق القوية”.

وفي نهاية حديثه أكد غوارديولا أنه لا يعلم اذا كانت ستفسد خطته لفترة الانتقالات الصيفية القادمة اذا لم يتأهل الفريق لدوري الأبطال.