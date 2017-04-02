غوارديولا: مدافع أرسنال اعترف بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن المدافع الإسباني ناتشو مونريـال لاعب فريق أرسنال اعترف بلمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في المباراة.

وقال غوارديولا في تصريحات بعد المباراة:” أرسنال كان أفضل في الشوط الثاني، وهذا طبيعي فقد حان الوقت لتطورنا، نحن لم نلعب في الشوط الأول وتحديدًا بعد الهدف الأول دائمًا ما ننسى كيف نلعب، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل، لم نلعب جيدًا في الشوط الاول لأننا لم نقم بالتمريرات اللازمة لذلك.”

وأضاف المدرب الإسباني:” اريد تحية خيسوس نافاس الذي أدى مباراة رائعة أمام واحد من أفضل لاعبي العالم أليكسيس سانشيز، لقد قمت بإشراكه لإصابة بكاري سانيا وزاباليتا لم يكن بالجاهزية الكاملة، نافاس يستحق الأفضل لأن فتى رائع وأنا سعيد من أجله.”

وعند ضربة الجزاء التي طالب بها مانشستر سيتي في نهاية المباراة:” أنا أعرف هذا الحكم فقد قام بالتحكيم لنا من قبل، ولكني لا أريد مناقشة ضربة الجزاء على الرغم أن مونريـال اعترف أن الكرة لمست يده، حتى أنه قال لي بأنه في إنجلترا لا يوجد شهود.”

يذكر أن مانشستر سيتي تعادل مع أرسنال بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.