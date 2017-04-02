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فيتولو يطالب بوجود الدعم الجماهيري لمساندة اللاعبين

فيتولو يطالب بوجود الدعم الجماهيري لمساندة اللاعبين

By admin
2 أبريل، 2017
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طالب اللاعب الدولي الإسباني فيتولو مهاجم نادي إشبيلية بالبحث عن حل لمشكلة الجماهير في المدرج الشمالي والتي يجدها صعبة وتؤثر على اللاعبين في المساندة داخل الملعب.
وتابع فيتولو في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: اللاعبون يحتاجون دائماً الدعم من الجماهير ، خاصة وأنها كانت مباراة حاسمة أمام خيخون قبل مواجهة برشلونة المقبلة.
وأضاف: نحن نبحث عن النتائج الجيدة التي تؤهلنا إلى مزيد من الانتصارات وكسب الثقة ، ولكن بعد تلك النتيجة يجب علينا العمل أكثر.
إشبيلية فرط في التمسك بالمركز الثالث لصالح أتليتكو مدريد بعد تعادل سلبي أمام سبورتنغ خيخون في ملعب سانشيز بيزخوان.
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