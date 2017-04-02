مازالت الصحافة الأوروبية تتساءل حول مستقبل متوسط ميدان باريس سان جيرمان الشاب ماركو فيراتي. وفي كل مناسبة يستغل الصحافيون الفرصة من أجل طرح السؤال عينه حول الفريق الذي سيلعب فيه الموسم المقبل، وفي كل مرة يجيب بأنه مرتاح في الفريق وفي العاصمة الفرنسية غير أنه لم يغلق الباب تمامًا أمام انتقاله بعد.

وفي السياق نفسه تم سؤال فيراتي من طرف صحيفة لو باغيزيان الفرنسية حول مستقبله وكان جواب فيراتي مرة أخرى “لديّ أربع سنوات في العقد مع باريس سان جيرمان وأنا مرتاح في مدينة باريس”.

ولكنه استتلى قائلاً “سوف نناقش هذا الأمر بعد نهاية الموسم مع النادي ومع وكيل أعمالي، وعندها سنرى ما سيحدث”، فاتحًا بذلك الباب ولو قليلاً أمام إمكانية تغييره للأجواء في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن كثيرًا من الأندية الأوروبية الكبيرة ترغب في ضم متوسط ميدان منتخب إيطاليا الشاب وعلى رأس هذه الأندية نجد برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.