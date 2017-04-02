فيغولي يعود لمكانه الأساسي ويسقط رفقة واست هام في هال سيتي

كما أشرنا إليه في أعداد سابقة جدد مدرب واست هام سلافان بيليتش ثقته في الدولي الجزائري سفيان فيغولي بأن أعاده للتشكيلة الأساسية، التي شاركت عشية أمس السبت ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي، فيغولي كان قد غاب عن اللقاء الماضي لكن مستوى بديله سنودغراس دفع مدربه للزج به أساسيا يوم أمس، عودة فيغولي لم تغير من مستوى واست هام الذي انقاد لخسارة جديدة بثلاثة أهداف لهدفين، عقدت وضعه كثيرا في الترتيب، إذ تقهقر لمركزالـ14 بـ33 نقطة على بعد ست نقاط فقط عن الهبوط .

بورقعة بن عزوز