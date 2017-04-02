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كارفخال أكثر مدافعي الليغا صناعة للأهداف

كارفخال أكثر مدافعي الليغا صناعة للأهداف

By admin
2 أبريل، 2017
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تمكن داني كارفخال، ظهير ريال مدريد الإسباني، من صناعة هدف خلال الشوط الأول لمباراة فريقه الجارية الآن أمام ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم، الأحد.

المباراة تقام على ملعب سنتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري الإسباني.

وشارك كارفخال كبديل بعدما اضطر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لإخراج مواطنه رافاييل فاران بسبب الإصابة، بعد 10 دقائق فقط على بداية اللقاء.

ونجح اللاعب الدولي الإسباني في صناعة هدف تقدم الريال في الشوط الأول، بعدما أرسل عرضية إلى كريم بنزيمة، الذي نجح في تحويلها داخل الشباك.

وأصبح كارفخال أكثر مدافع في الليغا صناعة للأهداف بالتساوي مع زميله مارسيلو، بـ 8 تمريرات حاسمة، في كافة المسابقات.

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