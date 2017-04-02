مانشستر سيتي يربط اتصاله بوكيل غلام

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام مدافع نادي نابولي الإيطالي سيعرف تنافسا أكثر من ناد على خدماته، في ظل ما يتداوله الإعلام الإيطالي، حيث ذكرت جريدة لاغازيتا ديلو سبور أن إدارة النادي الإنجليزي مانشستر سيتي شرعت في ربط اتصالاتها بمحيط غلام وبالضبط وكيل أعماله من أجل إيجاد أرضية اتفاق، تقضي بانتقال خريج مدرسة نادي سانت إيتيان إلى البريمرليغ ليشعر بذلك السيتي الصراع مع الأندية الراغبة في التعاقد مع غلام بعد أن قررت إدارة نابولي وضعه للبيع عقب تعثر مفاوضات التجديد معه.

السيتي سبق وأن تقدم بعرض في الصيف المنصرم

ما جاءت به لاغازيتا أمس عن اهتمام السيتي بغلام ليس بالجديد، بل سبق للنادي طلب خدمات الجزائري الصيف المنصرم واقترحت وقتها مبلغ 13 مليون أورو وهو نفس المبلغ الذي حدده رئيس نابولي للأندية الراغبة في ضمه، لكن عودة السيتيسنز للاهتمام باللاعب من جديد بتواجد المدرب الإسباني غوراديولا يجعل منه رقم صعب في معادلة الأندية التي ستتنافس على غلام، خاصة أنه نادي قوي ماليا وإدارة نابولي ستقوم ببيعه للذي يدفع أكثر لتحقيق أكبر استفادة مالية.

ابراهيم.ب