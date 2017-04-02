مانشستر يونايتد يُفاوض مدرب جديد!

اقترح جوزيه مورينيو على إدارة مانشستر يونايتد فكرة ضم المدرب الإسباني الشاب «إيتور كارانكا» لطاقمه الفني في أولد ترافورد عقب نهاية الموسم الجاري، ليواصل مُساندته بعد المعاملة السيئة التي عومل بها في ميدلسبره.

وأقيل كارانكا من تدريب رفاق ستيوارت داونينج بسبب تدني نتائج الفريق في الدوري المحلي تحت قيادته منذ بداية عام 2017، فقد فشل في تحقيق أي فوز منذ يوم 17 ديسمبر عندما هزم سوانسي سيتي بثلاثة أهداف نظيفة.

وسقط البورو مع كارانكا منذ بداية العام في فخ التعادل أمام أندية ليستر سيتي وواتفورد ووست بروميتش وإيفرتون، وخسر من وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وكريستال بالاس وستوك سيتي ومانشستر سيتي، لتتم إقالته منتصف شهر مارس، قبل أيام من استضافته لمانشستر يونايتد على ملعب الريفرسايد.

ويحتل الفريق المرتبة التاسعة عشر حاليًا، برصيد 22 نقطة من 28 مباراة، وتفصله 5 نقاط عن سوانسي سيتي الذي لعب 29 مباراة ويحتل المركز (المنجي من الهبوط) السابع عشر.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد «جوزيه مورينيو تحدث مع إيتور كارانكا كي يُصبح جزءًا من طاقمه الفني في مانشستر يونايتد».

وسبق لكارانكا تأدية دور المساعد للمدرب البرتغالي خلال تواجدهما معًا في ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، ليفترقا بعدها بسبب إقالة مورينيو وانتقاله لتدريب تشيلسي لفترة ثانية!.

ووجه مورينيو انتقادات لاذعة لإدارة ميدلسبره بعد اتخاذها لقرار إقالة كارانكا من تدريب الفريق، وحرمانه من مواصلة العمل مع الفريق حتى نهاية الموسم لإنقاذه من الهبوط.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الفوز على ميدلسبره 3/1 في الجولة الـ 29 من البريميرليج «انتقمنا لكارانكا اليوم، لقد قدم عملاً رائعًا هنا، الناس لا ترى الأشياء الجيدة التي قام بها من أجل الأندية، لكن هذا لا يهم، تمت إقالتي من قبل في تشيلسي، والناس لا يحبونني هناك الآن، رغم أنه لا يوجد مدرب يستطيع الذهاب إلى هناك وتكرار ما فعلته للنادي».

وتساءل مورينيو «لماذا تعرض كارانكا للإقالة؟ لقد أعاد ميدلسبره إلى البريميرليج، وكان يستطيع الانتقال إلى ناد آخر، إيتور كان يستطيع الانتقال إلى فريق أكبر لكنه واصل مسيرته مع البورو من أجل الجماهير واللاعبين وملاك النادي، لقد أهدر على نفسه فرصة تدريب فريق كبير ومن ثم تعرض للإقالة في الفريق الذي فضله على الجميع!».

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