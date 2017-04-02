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ماني يكشف عن مفاجأة بعد إصابته الخطيرة امام إيفرتون

ماني يكشف عن مفاجأة بعد إصابته الخطيرة امام إيفرتون

By admin
2 أبريل، 2017
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خفف المهاجم السنغالي ساديو ماني، من مخاوف جماهير ليفربول، بعد رد فعله على الإصابة القوية التي تعرض لها أمس السبت ضد إيفرتون.

وكان ماني قد أثار رعب جماهير ليفربول في ديربي ميرسيسايد بالشوط الثاني، وظهر وكأن المباراة التي انتهت بفوز الريدز 3/1 ستكون الأخيرة له هذا الموسم.

وحسبما أكدت صحيفة “ميترو” البريطانية فإن إصابة ماني ليست خطيرة كما بدى الأمر، خاصة وأنه غادر ملعب أنفيلد دون الحاجة لركبة واقية أو عكازات.

وأوضحت أن اللاعب خرج بصورة طبيعية تماما رغم تعرضه لبعض الآلام، رغم تصريحات يورجن كلوب مدرب الفريق بعد المباراة أن إصابته خطيرة.

ومن جانبه أخبر السنغالي الصحفيين بملعب انفيلد أنه بحالة جيدة، قبل أن يجري بعض الفحوصات لحسم مصيره لمعرفة تعرضه لكسر بقدمه أم لا.

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