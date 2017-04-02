محرز وليستر يحققان فوزا جديدا ويبتعدان نهائيا عن منطقة الهبوط

حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا آخر ضد نادي ستوك سيتي بهدفين مقابل صفر ساهم في إضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيدهم ليرتفع بذلك للنقطة الـ33، من جانب ليستر سيتي شارك لاعب الخضر رياض محرز أساسيا مرة أخرى ولعب كامل التسعين دقيقة .

قدم مستوى جيدا رغم عدم مساهمته في أهداف فريقه

من جانب ليستر سيتي وكما أشرنا فإن محرز قد شارك أساسيا وعلى شاكلة اللقاءات الأخيرة فقد قدم مستوى طيبا لأبعد الحدود، رياض قام ببعض الحملات ورسم بعض اللوحات الفنية لكن ذلك لم يساعده على ترك بصمته في أهداف فريقه، حيث لم يمرر ولم يسجل أيضا، موقع “هو سكورد” الخاص بالإحصائيات منح لاعب الخضر تقييما جيدا على العموم وصل لـ7.1 من أعلى التقييمات في اللقاء .

بورقعة.ع