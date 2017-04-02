مهدي عبيد: ” نقطة التعادل من ملعب الفيلدوم ثمينة”

أكد لاعب الخضر ونادي ديجون مهدي أن التعادل الذي عاد به فريقه سهرة السبت من ملعب “فيلدورم” في مرسيليا تعادل ثمين جدا والنقطة التي اقتنصها سيكون لها وزن كبير نهاية الموسم، عبيد ثمّن مجهودات بقية زملائه وأكد سعادته بنقطة كل هذا رغم أن فريقه كان متقدما واقترب من الفوز .

تلقى إشادة واسعة من الإعلام الفرنسي

إلى ذلك تلقى الدولي الجزائري إَشادة كبيرة يوم أمس ليس فقط بسبب مستواه الكبير ولكن أيضا بسبب روحه العالية، تقارير قالت يوم أمس أن عبيد يلعب وكأنه ابن الفريق رغم أنه أتى بداية الموسم فقط، يذكر أن جماهير ديجون عشقت عبيد منذ أول لقاءاته وقد ظهر هذا التعلق بعد نهاية لقاء مرسيليا، حيث خصته الجماهير بتحية مميزة وكبيرة .

بورقعة -ع