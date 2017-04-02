نابولي يدخل في اتصالات سرية مع وناس

بعد أن قررت إدارة نادي بوردو بالتشاور مع مدرب الفريق وضع المهاجم الدولي الجزائري آدم وناس للبيع الصيف القادم رفقة زميله في الفريق فرانسوا كامانو للتخلص قليلا من الضائقة المالية رغم القيمة الفنية للاعب، الذي يعتبر من نجوم الفريق وواحدا من النجوم الصاعدة في سماء الكرة الفرنسية، سارع نادي نابولي للعودة من جديد لطلب اللاعب بحسب ما أورده موقع “أرينا نابولي المقرب جدا من نادي الجنوب الإيطالي من خلال دخوله في اتصالات سرية مع وكيل أعماله قصد التوصل إلى اتفاق من أجل تحويله إلى النادي بداية من الصيف القادم.

المبلغ الذي اشترطه بوردو لن يكون عائقا

بالنظر إلى المبلغ الذي اشترطه نادي بوردو من أجل التخلي عن خدمات الدولي الجزائري وهو 10 ملايين أورو، سيكون بوسع وناس مغادرة النادي بكل سهولة لأن هذا المبلغ لن يشكل عائقا أمام أندية مثل نابولي التي بعودته من جديد تؤكد إصرارها على ضم اللاعب الذي اقتربت كثيرا منه الصيف المنصرم وتقدمت بعرض رسمي لإدارة النادي الفرنسي الذي رفض بيع نجم الفريق الصاعد، إلا أن الأزمة المالية حتمت عليه وضعه للبيع هذه المرة ونابولي لن يجد أحسن من هذه الفرصة لضم اللاعب الذي قد يفجر إمكانياته في الكالتشيو الإيطالي، لأن موهبته لا يختلف عليها اثنان.

اللاعب يطمح للبقاء في بوردو وعدم حرق المراحل

سبق لوناس أن أكد في تصريحات إعلامية أنه لا يريد حرق المراحل بالانتقال إلى نادي كبير وعليه مواصلة التطور مع ناديه بوردو، الذي لم يظهر معه بالشكل المناسب هذا الموسم بسبب الإصابة من جهة وكذلك تصرفاته الصبيانية التي كلفته العقوبة من إدارة النادي والمدرب وهو ما وعد وناس بتفاديه مستقبلا والعودة إلى مستواه الذي قدمه الموسم المنصرم.

ب-بكوش