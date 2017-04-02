هازارد يصف ريال مدريد بـ «المأزق»!

أبدى الجناح الدولي البلجيكي «إدين هازارد» رغبته في الاستمرار مع تشيلسي لسنوات قادمة، فلا يزال أمامه الكثير ليقدمه لجماهير غرب لندن، حسب ما قاله لوسائل الإعلام البريطانية عقب الخسارة التي مُني بها تشيلسي أمام كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج أمس السبت.

وتراجعت حظوظ تشيلسي في حسم لقب البريميرليج قبل فترة طويلة من نهاية الموسم بسبب خسارته المفاجئة من فريق المدرب سام آلارديس بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الـ 30، ما سيعطي بصيص من الأمل لتوتنهام هوتسبير خلال الثمان جولات المتبقية.

وترددت أنباء عن استعداد تشيلسي لتحسين عقد هازارد، بحيث يحصل على 300 ألف جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع.

وقابل هازارد سؤال المراسل تلفزيوني حول إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد بابتسامة استفهامية، قائلاً «أنت تريد وضعي في مأزق؟ أشعر بأنني على ما يُرام مع تشيلسي وأود تقديم الكثير من أجل الفريق هذا الموسم».

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