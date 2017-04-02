هني: ” افتقدت للنجاعة والأهم خدمة الفريق”

أدلى لاعب الخضر سفيان هني بتصريحات أمس السبت نقلها الموقع الرسمي لناديه تكلم فيها عن المستوى الذي ظهر به في لقاء زولت وارجيم سهرة الجمعة، هني قال أنه افتقد للنجاعة أمام المرمى وضيع فرصا لم يكن لتضيع وهو ما صعب الأمر على فريقه، ورغم هذه السلبيات إلا أن هني أكد أنه عمل أكثر لصالح الفريق وساعده في فوزه وخروجه بثلاث نقاط وهو الأهم كما قال، في ختام تصريحه قال هني أنه سعيد جدا بالنقاط الثلاث التي قال أنها ستضع الخصم بروج تحت ضغط رهيب .

حقق أول فوز في البلاي أوف

بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز أندرلخت على حساب زولت وارجيم بهدفين مقابل هدف وحيد، رفقاء هني تقدموا في الشوط الأول قبل أن يتلقوا هدف التعادل لكن تحكمهم في اللقاء وسيطرتهم وخاصة رغبتهم الكبيرة في تحقيق الفوز سمحت لهم بالتقدم مرة أخرى وتسجيل انتصار مهم في أول جولة من مرحلة اللقب، من جانب أندرلخت شارك هني أساسيا ولعب تسعين دقيقة وحمل شارة القيادة كالعادة .

ع.ب