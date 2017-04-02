يوفنتوس يراوغ برشلونة، وأليغري: لسنا هواة!

تجنب المدير الفني ليوفنتوس «ماكس أليغري» الانجراف خلف وسائل الإعلام، بالتطرق لاستعداداته وتطلعاته لمباراة برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، مشددًا على أهمية تركيز فريقه فيما سيحدث أمام نابولي على ملعب سان باولو في السيري آ وكوبا إيطاليا.

وقالأليغري «نحن لسنا هواة كي نُفكر في مواجهة برشلونة الآن، لو فعلنا ذلك سنفقد تركيزنا في مباراتي نابولي هذا الأسبوع، يجب أن نحصد النقاط الثلاث يوم الأحد أولاً».

وانتصر يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كوبا إيطاليا أمام نابولي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي استضافها ملعب يوفنتوس آرينا مطلع الشهر الماضي.

وبعد انتهاء العطلة الدولية، بث يوفنتوس بعض الأخبار المثيرة عن صعوبة لحاق الثنائي «باولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش» بمباراة برشلونة الأسبوع المقبل.

لكن صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، اعتبرت تلك الأخبار مُجرد تمويه لمدرب البرسا «لويس إنريكي»، مؤكدة على أن الثنائي المذكور نجحا في التعافي ودخلا ضمن تشكيلة يوفنتوس أمام نابولي.

واستبعدت مصادر الصحيفة نفسها، إمكانية مشاركة ديبالا وماندزوكيتش، حيث يرغب أليغري في تحضيرهما لمباراة الموسم أمام برشلونة بعد 10 أيام من الآن.

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