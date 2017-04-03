أحد نجوم موناكو اتفق على الانتقال إلى البريميرليغ!

تنتظر وسائل الإعلام الفرنسية انتقال لاعب الوسط البرازيلي «فابينيو» إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعد أن تأجلت تلك الخطوة لمدة سنة، إذ كان قاب قوسين أو أدنى من الإلتحاق بصفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي بمبلغ يفوق الـ 18 مليون جنيه إسترليني.

وزعمت صحيفة ليكيب الفرنسية الموثوقة توصل اللاعب صاحب الـ 24 عامًا توصل لاتفاق مع إدارة موناكو بموجبه ينتقل إلى أحد عمالقة البريميرليج فور فتح باب الانتقالات الصيفية.

وشارك فابينيو في 29 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل ثمانية أهداف، وساهم بوضوح في ترشح موناكو على حساب مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا بمساهمته في صناعة الأهداف وتسجيله لهدف.

وظهرت أنباء في نفس التوقيت عن اجتماع جوزيه مورينيو بإدارة مانشستر يونايتد للتأكيد على رغبته في ضم محور دفاعي في خط الوسط بمواصفات الأسطورة الفرنسية «كلود ماكليلي» خلال السوق الصيفي القادم.

وأثبت فابينيو نفسه في مركز لاعب الوسط الدفاعي هذا الموسم، بعد أن كان يلعب كظهير أيمن في سنواته الأولى.

وقال مصدر مقرب من مورينيو لصحيفة ديلي ميل «جوزيه طلب التوقيع مع لاعب وسط دفاعي متخصص، هذا ما أراده في الصيف الماضي عند وصوله، إلا أن إدارة اليونايتد لم تستطع جلب نجولو كانتي الذي اعتبره مورينيو النقيض المثالي لبول بوجبا لأنه يؤدي أدوارًا مختلفة تمامًا ووجوده يساعد بوجبا على التقدم إلى الأمام. مورينيو ينسب فضل تحقيق ثلاث بطولات دوري في تشيلسي لوجود محور دفاعي كان يحمي خط الدفاع».

وبدأ فابينيو مسيرته الكروية مع أكاديمية ريال مدريد، لكنه سجل مشاركة يتيمة مع الفريق الأول للنادي في نهاية موسم 2013/2012، وكانت أمام ملقة لمدة 15 دقيقة فقط بعد نزوله بدلاً من فابيو كوينتراو، ليصنع الهدف السادس الذي سجله أنخل دي ماريا في الدقيقة 90.

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