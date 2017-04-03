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أربيلوا يرد على انتقاد بيكي لقيم ريال مدريد

أربيلوا يرد على انتقاد بيكي لقيم ريال مدريد

By admin
3 أبريل، 2017
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كعادته في السنوات الأخيرة، اندفع المدافع السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا “ألبارو أربيلوا” لحلبة الصراع مع نظيره مدافع برشلونة الإسباني “جيرارد بيكي”، حيث قام بالرد بقوةٍ على انتقادات الأخير لقيم الميرينغي.

Arbeloa & Pique - Spain press confidence

وكانت جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو قد رفعت لافتةً كبيرةً تحمل صورة نجم هجوم النادي الملكي ومنتخب إسبانيا الأسبق “خوانيتو”، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على رحيله في حادث سيارةٍ مأساوي.
من جانبه، استخدم أربيلوا الذي يلعب حالياً في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي هذا الأمر للرد على بيكيه، مغرداً على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً “إن تسائل شخصٌ ما عن قيمنا، فذكروه بأن خوانيتو كان دائماً كل ما تطلعنا إلى أن نصبح مثله… لن ننساك أبداً، وستبقى خالداً يا خوانيتو”.

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