أنشيلوتي: التعاقد مع بيل؟ إنها أساطير!

بيل لاعب كبير ولكن…

عبر مدرب بايرن ميونيخ الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن إعجابه بلاعب ريال مدريد جاريث بيل غير أنه أكد أن الأخبار التي تربط النادي البافاري بالنجم الويلزي هي فقط إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

وأضاف أنشيلوتي في تصريحاته لوسائل الإعلام “بيل لاعب جيد جدًا ولكن هذه الإشاعات إنما هي أساطير“.

صراع ثلاثي إيطالي لضم كيلور نافاس!

وتابع مغلقًا الباب أمام اي احتمال بهذا الخصوص “اليوم نحن مركزون على مباراتنا وليس لدينا الوقت الكافي للتفكير في هذه الأساطير”.

جدير بالذكر أن جاريث بيل كان قد انتقل إلى ريال مدريد الإسباني سنة 2013 قادمًا من توتنهام الإنجليزي في صفقة قياسية في ذلك الوقت بلغت ما يقارب 100 مليون يورو.

goal