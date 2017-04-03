أنشيلوتي: تحسن نوير يسير وفقاً للخطة الموضوعة
يأمل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي في إستعادة حارسه الأول مانويل نوير قبل مباراة ريال مدريد القادمة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .
ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات انشيلوتي التي أكد من خلالها على أن اللاعب قد عاد للتدريبات الفردية وحالته في تحسن.
وقال: غداً لن يلعب في مباراة الغد ولكن يسير في تحسن وفقاً للخطة الموضوعة ، وليس لديه أي مشاكل في ذلك .
ويذكر ان الحارس الألماني الدولي قد تلقى إصابة في تدريباته مع المنتخب في فترة التوقف الدولي ، وأجرى عملية في قدمه اليسرى أضطرته للتحرك بعكاز كما ظهر في الصور المنشورة من صحيفة بيلد ، ولكن يأمل أنشيلوتي ان يسير وفقاً لمعدل التطور الطبيعي ويعود للظهور مع الفريق.