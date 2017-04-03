الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الألمانيملاعب العالم
أنشيلوتي: تحسن نوير يسير وفقاً للخطة الموضوعة

أنشيلوتي: تحسن نوير يسير وفقاً للخطة الموضوعة

By admin
3 أبريل، 2017
1705
0
Share:
يأمل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ كارلو أنشيلوتي في إستعادة حارسه الأول مانويل نوير قبل مباراة ريال مدريد القادمة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .
ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات انشيلوتي التي أكد من خلالها على أن اللاعب قد عاد للتدريبات الفردية وحالته في تحسن.
وقال: غداً لن يلعب في مباراة الغد ولكن يسير في تحسن وفقاً للخطة الموضوعة ، وليس لديه أي مشاكل في ذلك .
ويذكر ان الحارس الألماني الدولي قد تلقى إصابة في تدريباته مع المنتخب في فترة التوقف الدولي ، وأجرى عملية في قدمه اليسرى أضطرته للتحرك بعكاز كما ظهر في الصور المنشورة من صحيفة بيلد ، ولكن يأمل أنشيلوتي ان يسير وفقاً لمعدل التطور الطبيعي ويعود للظهور مع الفريق.
الموضوع السابق

فان غال يعلن موقفه من العودة لتدريب ...

الموضوع التالي

بوتشتينو: تشيلسي مازال الأقرب للفوز باللقب

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017