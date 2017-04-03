إصابات فاران تمنعه من مكانة أساسية مع ريال مدريد

يعاني اللاعب الدولي الفرنسي رفائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني كثيراً مع الفريق بسبب الإصابات المستمرة له على مدار الموسم.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية أن اللاعب حتى الآن قد تأثر في أكثر من وقت بالموسم عن اللعب مع الفريق في المباريات بسبب تلك الإصابات.

بالأمس أمام ديبورتيفو ألافيش كانت إصابة جديدة قد أجبرت الفرنسي على مغادرة ملعب سانتياغو برنابيو في الدقيقة 11 وقام المدرب زين الدين زيدان باستبداله بالدولي الإسباني داني كارفاخال.

المدافع يضع مدربه في مواقف حرجة حيث يضطر إلى الاعتماد على كلاً من بيبي وناتشو فرنانديز بجانب الإسباني سيرخيو راموس ولكن الأمر أيضاً يؤثر على فرصته في الفريق ومدى اعتماد المدرب عليه عندما يعود من الإصابة.