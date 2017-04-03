الكشف عن حكام إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي إياب نصف نهائي الكأس، بين روما ولاتسيو، نابولي ويوفنتوس.

ومن المقرر أن يلتقي لاتسيو مع نظيره روما في ديربي العاصمة الإيطالية غدا، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، أما نابولي ويوفنتوس فيتواجهان يوم الأربعاء المقبل، في ذات الدور.

ويتولى الحكم نيكولا ريتزولي إدارة مباراة روما ولاتسيو، بينما يدير لوكاس بانتي مواجهة نابولي واليوفي.

وكانت آخر مباراة أدارها بانتي لليوفي، عند خسارته من فيورنتينا بهدفين لهدف في يناير الماضي.