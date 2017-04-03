بارتوميو يؤيد تصريحات بيكي المثيرة للجدل

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني على اتفاقه الكامل مع تصريحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم غيرارد بيكيه والتي أدلى بها مؤخراً ضد رموز نادي ريال مدريد.

وقال بارتوميو في تصريحات تنقلها صحيفة ماركا الإسبانية: النادي بالفعل وضح موقفه بالفعل من خلال خوردي كاردونير ويتفق مع بيكيه.

وكانت هناك انتقادات عنيفة ضد بيكيه وما أدلى به خلال الأيام الماضية ضد رموز الغريم ريال مدريد بعد نهاية مباراة فرنسا الودية مع منتخب إسبانيا.

بيكيه كان قد انتقد وجود بعض الوجوه التي تحضر مباريات ريال مدريد في المدرجات وهي مختصة بقضايا مهمة لكلاً من ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.