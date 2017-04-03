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باييت نادم بسبب جماهير ويست هام

باييت نادم بسبب جماهير ويست هام

By admin
3 أبريل، 2017
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اعترف ديميتري باييت، لاعب مارسيليا الفرنسي، بشعوره بالندم بسبب الطريقة التي رحل بها عن ويست هام يونايتد الإنجليزي.

اللاعب الدولي الفرنسي أعلن تمرده على الهامرز، قبل أن يوافق النادي على رحيله إلى مارسيليا في جانفي الماضي.

وعند سؤاله خلال مقابلة مع قناة كانال بلاس، عما إذا كان الرحيل عن البريميرليغ صعبا، أجاب باييه، قائلا: لا، لم يكن صعبا.

وتابع: بالطبع، عدت إلى مارسيليا لأني أعرفه جيدا، فأنا أحب المدرب ومؤمن بالمشروع الجديد.

وعن طريق رحيله من ويست هام، قال: أشعر بالندم، لأنني لن أنسى الحب الذي أظهره النادي ومشجعوه تجاهي، أعتقد أنهم كرهوني بقدر ما أحبوني.

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