براهيمي، بن سبعيني، غيلاس ومحرز في تشكيلة الشهر لدورياتهم

بعد كأس إفريقيا سيئة ظهر فيها لاعبونا بمستويات سيئة عاد بعض لاعبينا لمستوياتهم وتألقهم الدائم على الأقل في ظرف شهر واحد، موقع “هو سكورد” كشف يوم أمس عن مختلف تشكيلته لشهر مارس المنقضي وقد زينت تشكيلة أغلب الدوريات أسماء جزائرية أثبت تواجدها وحجزت لنفسها مكان.

غيلاس مفاجأة تشكيلة الشهر في الدوري التركي

نبدأ بالدوري التركي الذي حجز فيه لاعب الخضر نبيل غيلاس مكانه في التشكيلة المثالية، غيلاس استفاد من لعب لقاءين فقط في هذا الشهر قدم فيهما مستوى كبيرا، خاصة لقاء قيصري سبور الذي سجل فيه ثلاثية ما يعني أن تواجده كان أمرا طبيعيا، عودة غيلاس للتألق قد تعيده للواجهة التي تصدرها سابقا كأحسن المواهب الجزائرية الصاعدة .

بن سبعيني يثبت علو كعبه ويؤكد أنه مستقبل دفاع المنتخب

الكل يعلم أن بن سبعيني بدأ شهر أفريل بشكل سيء بعد طرده أمس ضد ليون لكن ما لا يعمله الكثيرون أنه أنهى شهر مارس بكل قوة، موقع “هو سكورد” اختار الدولي الجزائري في تشكيلة الشهر بعد تألقه الكبير، حيث أكد بن سبعيني أن منحه المكان الأساسي لم يكن صدفة بل نتاج عمل كما أكد أن مستواه عال ومن الممكن للناخب الوطني المقبل أن يعتمد عليه في لقاءات المنتخب المقبلة.

محرز عاد بقوة في انتظار التأكيد

بعد البطولتين الفرنسة والتركية تواجدت الأسماء الجزائرية في أقوى دوري في العالم وهو الدوري الإنجليزي ومن غير محرز يكون هناك، رياض قدم مستوى كبيرا جدا في شهر مارس وساهم في فوز فريقه بثلاثة لقاءات وسجل هدفا رائعا جدا، موقع “هو سكورد” اختار رياض على حساب لاعبين كبار في نفس مركزه يتقدمهم لاعبو تشيلسي المتصدر وآرسنال، المان يونايتد والسيتي الملاحقون .

تواجد براهيمي أكثر من متوقع نظرا لمستواه الباهر

إذا كان اختيار غيلاس مفاجئا واختيار محرز عودة واختيار بن سبعيني تأكيد فإن اختيار براهيمي أمر عادي، ياسين ومنذ العودة من الكان يقدم مستويات كبيرة حتى أنه أعاد فريقه للمنافسة على اللقب، ياسين حصل على متوسط تقييم عام قدره 8.1 كأعلى الجزائريين تقييما في شهر مارس، بالحديث عن براهيمي نشير إلى أنه قدم مستوى كبيرا آخر ضد بنفيكا سهرة السبت وبدأ شهر أفريل بكل قوة على أمل التواجد ضمن التشكيلة المثالية نهاية الشهر الحالي .

بورقعة -ع