برشلونة يؤكد اصابة بديل ميسي أمام غرناطة

كان المدرب لويس انريكي قد اختار بالفعل تشكيلته الأساسية لرحلة برشلونة الى غرناطة يوم الأحد مع غياب أربعة لاعبين رئيسيين، ولكن الأمور زادت سوءا بعد 15 دقيقة عندما تعرض رافينيا لاصابة.

وكان برشلونة قد افتقد في هذا اللقاء ضمن الدوري الاسباني للرباعي ليونيل ميسي، جيرارد بيكيه، أردا توران وأليكس فيدال قبل أن تزيد الأمور سوءا بخروج رافينيا والذي شارك في نفس مكان الغائب ميسي.

وحل باكو ألكاسير محل رافينيا على الجهة اليمنى من الهجوم ضمن طريقة 4-3-3، وبعد اللقاء الذي انتهى بفوز البرسا برباعية لهدف، أعلن النادي الكتالوني أن رافينيا قد أصيب بالرباط الغضروفي من ركبته اليمنى، وسيخضع اللاعب لفحوصات في الأيام المقبلة لتحديد طول غيابه.

وتعرض البرازيلي لإصابة مماثلة في عام 2015، وأبعدته عن الملاعب تقريبا لمدة ستة أشهر.