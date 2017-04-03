بروسيا مونشنغلادباخ يقترب من التعاقد مع نجم يونايتد الشاب

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني يفكر في التعاقد مع الهولندي الشاب تيموثي فوسو منساه، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولعب المدافع الشاب مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد للمرة الأولى تحت قيادة مواطنه لويس فان جال خلال الموسم الماضي، لكنه خلال الموسم الحالي، ومع تولى البرتغالي جوزي مورينيو القيادة الفنية للفريق لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط في كافة البطولات خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن مونشنغلادباخ يفكر في الاستفادة من وضع فوسو منساه الحالي مع يونايتد، وضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يرغب مانشستر يونايتد في فقدان اللاعب، ولن يقبل أي عرض بيع نهائي، لكن قد يقبل بإعارته على أمل أن يخوض مباريات بصورة أكبر تساعد على تطوره.