بن سبعيني يطرد بعد خمس دقائق وغزال ومبولحي يلازمان الدكة

لن يكون لقاء ليون ضد مضيفه ران والذي جرى عشية أمس الأحد ضمن لقاءات الدوري الفرنسي بالذكرى الطيبة للاعب الخضر رامي بن سبعيني، رامي دخل اللقاء وكله عزم على تقديم مستوى كبير وقيادة فريقه للفوز والتقدم أكثر في الترتيب، لكنه فوجئ والبطاقة الحمراء ترتفع في وجهه بعد خمس دقائق فقط من البداية، رامي ارتكب خطأ فادحا بعد أن اعترض كرة أحد مهاجمي ليون بيده وهي اللمسة التي اعتبرها الحكم متعمدة.

من حسن حظه أن ضربة الجزاء ضاعت وفريقه أنهى اللقاء من دون هزيمة

خروج بن سبعيني وتصفير ضربة جزاء ضد فريقه كان يعني نهاية اللقاء رغم أنه انطلق حديثا، حيث تكهن كل الحاضرين بتسجيل ركلة الجزاء وتسيير اللقاء بعد ذلك من طرف فريق قوي بحجم ليون لكن من حسن حظ بن سبعيني أن لاكازيت مهاجم ليون ضيع الركلة حتى أن فريقه عاد وعادل النتيجة بعد التأخر لينهي اللقاء بتعادل بطعم الفوز جنّب الجزائري كثيرا من النقد كان سيحصل عليه .

غزال ومبولحي لازما الدكة وزفان غاب بشكل كامل

بخروج بن سبعيني بعد خمس دقائق فقط عن البداية انتهى التمثيل الجزائري رغم أن الفريقين يضمان معا لا يقل عن خمسة لاعبين، من جانب ران لازم الحارس الجزائري رايس وهاب مبولحي الدكة فيما غاب زميله زفان الذي لم توجه له الدعوة، أما من جانب ليون فقد لازم غزال الدكة ولم يشارك رغم أن فريقه احتاج لتغيير ثالث، حيث أراد جينيزيو من دون شك تجنب الانتقادات التي تطاله في كل مرة بعد إشراك رشيد غزال .

بورقعة-ع