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بوتشتينو: تشيلسي مازال الأقرب للفوز باللقب

بوتشتينو: تشيلسي مازال الأقرب للفوز باللقب

By admin
3 أبريل، 2017
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علق المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوتشتينو على إقتراب فريقه من الصدارة بعد خسارة تشيلسي مباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس.
ونشرت صحيفة ميرور تصريحات بوتشتينو التي أكد من خلالها على أن تشيلسي مازال الأقرب للفوز باللقب بسبب إبتعاده بالصدارة بفارق 7 نقاط.
وقال بوتشتينو: نحن قلصنا الفجوة ثلاث نقاط، ولكنه لايزال هناك فجوة كبيرة بسبعة نقاط ، تشيلسي قبل عامين ونصف فاز بالدوري الممتاز، و80% من لاعبيه لديهم الخبرة الكافية في إدارة الضغط.
وأضاف: من الممكن ان يفوزوا أو يخسروا ولكن ليس من الممكن ان يتعرضوا لضغط يجعلهم يفقدوا اللقب .
وتابع : في كرة القدم كل شئ يمكن ان يحدث ، وهذا سبب جيد لنا لمواصلة الإيمان في إمكانية الفوز ، وهذا أهم شئ في كرة القدم أن يكون لدينا إيمان قوي بأنفسنا ، وعلينا ان نستمر في السير بهذا الإتجاه نحو لقب البريمييرليغ.
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