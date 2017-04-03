تعرف على عدد الأهداف التي سجلها بنزيما فى كل فرق الليغا

مع تسجيله للهدف الأول خلال مشاركته فى مباراة فريقه امام فريق ديبورتيفو ألافيس، نجح اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني فى تسجيل الهدف السابع عشر له هذا الموسم فى جميع البطولات.

ونجح بنزيما أيضاً فى زيارة شباك كل الفرق التي لعب امامها فى الدوري الإسباني، منذ إنتقاله للريال فى صيف عام 2009، قادمًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

بالإضافة إلي هدف المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا، الذي سجل فى الدقيقة 31 من عمر المباراة، هو الـ 120 له فى تاريخه مع الريال فى الليغا، خلال 238 مباراة.

كما أن بنزيما وبتسجيله للهدف 120 فى الليغا، اصبح يحتل المركز العاشر في قائمه هدافي المرينغي تاريخياً، حيث تخطي أمانسيو أمارو الذي سجل 119 هدف.

ونشرت صحيفة الماركا الإسبانية تقرير مفصل عن الـ 120 هدف الذي أحرزهم اللاعب ضد كل أندية الليغا والتي جاءت كالتالي: