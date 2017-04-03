تقارير:آرسنال يوافق على بيع أوسبينا لفناربخشي التركي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية ان نادي آرسنال وافق مبدئياً على بيعه حارس مرماه الكولومبي دافيد أوسبينا لفريق فناربخشي التركي في الصيف المقبل.

وقد ارتبط أوسبينا صاحب ال28 عاما بشكل كبير مع الابتعاد عن ارسنال بسبب افتقاره اللعب لوقت كبير في النادي.

وذكرت صحيفة أكسبريس الانجليزية ان أوسبينا حزين لانه يلعب دور الرجل الثاني في حراسة مرمى الارسنال خلف بيتر تشيك ، وأعرب رغبته في الرحيل اذا لم يتغير الوضع.

وأوضحت الصحيفة انه على ما يبدو ان أوسبينا قد قرر مستقبله ، بعد ان وافق الآرسنال على السماح له بالذهاب في نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لاخر التقارير فان ارسنال توصل الى إتفاق مع عملاق تركيا فناربخشة لبيع أوسبينا مقابل رسوم نقل تقدر ب6 مليون جنيه استرليني.

وسوف يوقع أوسبينا على عقد مدته أربع سنوات ، على ان يحصل على راتب يقدر ب40 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

ولعب أوسبينا 13 مباراة مع ارسنال في جميع المسابقات هذا الموسم، ومرتبط بعقد مع الجانرز حتى عام 2019.