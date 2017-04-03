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جوفنتوس يرسل كشافيه لمراقبة نجم المنتخب الوطني

جوفنتوس يرسل كشافيه لمراقبة نجم المنتخب الوطني

By admin
3 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس أرسل كشافيه لمشاهدة مباراة بورتو البرتغالي أمام بنفيكا مساء السبت الماضي، لمتابعة النجم الجزائري ياسين براهيمي.

ويحاول البيانكونيري منذ فترة طويلة التعاقد مع الدولي الجزائري، حيث كان أحد أهداف يوفنتوس منذ موسمين.

ووفقًا لصحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، فإن ممثلي يوفنتوس كانوا حاضرين لمشاهدة ومتابعة أداء ياسين أمام بنفيكا.

وتعادل بورتو أمام بنفيكا بهدف لكل منهما على ستاد دي لوز، وشارك براهيمي في 87 دقيقة من المباراة.

وبدأ براهيمي مسيرته مع نادي رين في الدوري الفرنسي، قبل الانتقال إلى غرناطة الإسباني، وانتقل إلى بورتو في صيف 2014 في صفقة قدرت قيمتها بـ 6.5 مليون يورو.

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