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رغبة ديبالا تجعل البارسا والريال يستعدان لمعركة تنافسية !

رغبة ديبالا تجعل البارسا والريال يستعدان لمعركة تنافسية !

By admin
3 أبريل، 2017
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لقى ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان صدمة مدوية من الارجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بعدما طلب الاخير من وكيل أعماله الذهاب واللعب في الدوري الإسباني .
وكان ناديي ريال مدريد وبرشلونة أبديا رغبتهما في التعاقد مع ديبالا والذي يقدم أداء اكثر من رائع مع فريق يوفنتوس في الموسم الحالي .
وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديبالا يرغب في ترك اليوفي والرحيل رغم نية البيانكونيري في الإبقاء عليه .
وطلب ديبالا من وكيل أعماله بيير باولو تريولزي تسهيل الإجراءات لينتقل الى إسبانيا سواء باللعب مع برشلونة او مع ريال مدريد .
وتأتي رغبة ديبالا في الإنتقال الى إسبانيا بمثابة صدمة كبرى لأندية الدوري الإنجليزي والتي رغبت في ضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول .
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