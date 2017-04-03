رغبة ديبالا تجعل البارسا والريال يستعدان لمعركة تنافسية !

لقى ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيان صدمة مدوية من الارجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بعدما طلب الاخير من وكيل أعماله الذهاب واللعب في الدوري الإسباني .

وكان ناديي ريال مدريد وبرشلونة أبديا رغبتهما في التعاقد مع ديبالا والذي يقدم أداء اكثر من رائع مع فريق يوفنتوس في الموسم الحالي .

وأكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديبالا يرغب في ترك اليوفي والرحيل رغم نية البيانكونيري في الإبقاء عليه .

وطلب ديبالا من وكيل أعماله بيير باولو تريولزي تسهيل الإجراءات لينتقل الى إسبانيا سواء باللعب مع برشلونة او مع ريال مدريد .

وتأتي رغبة ديبالا في الإنتقال الى إسبانيا بمثابة صدمة كبرى لأندية الدوري الإنجليزي والتي رغبت في ضمه مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول .