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رونالدو يكشف سر ارتباط رمز الحذاء الجديد بـ”اليونايتد”

رونالدو يكشف سر ارتباط رمز الحذاء الجديد بـ”اليونايتد”

By admin
3 أبريل، 2017
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن حذائه الجديد، الذي أنتجته شركة نايكي.

ويحمل الحذاء الجديد رمزا جديدا XXVIII ، حيث يرتبط برقم رونالدو السابق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي (28) والرقم (7)، الذي ارتداه منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تصريحات رونالدو عن رقمه المفضل، قائلا: أتذكر عندما غادرت لشبونة إلى إنجلترا، أليكس فيرغسون أبلغني برغبته في ارتدائي الرقم 7.

وأضاف: لقد قبلت التحدي، لقد كان أمرا عظيما وبداية النجاح في مسيرتي الكروية، وربما هي واحدة من أجمل ذكرياتي في مشواري.

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