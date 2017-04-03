رونالدو يكشف سر ارتباط رمز الحذاء الجديد بـ”اليونايتد”

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن حذائه الجديد، الذي أنتجته شركة نايكي.

ويحمل الحذاء الجديد رمزا جديدا XXVIII ، حيث يرتبط برقم رونالدو السابق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي (28) والرقم (7)، الذي ارتداه منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تصريحات رونالدو عن رقمه المفضل، قائلا: أتذكر عندما غادرت لشبونة إلى إنجلترا، أليكس فيرغسون أبلغني برغبته في ارتدائي الرقم 7.

وأضاف: لقد قبلت التحدي، لقد كان أمرا عظيما وبداية النجاح في مسيرتي الكروية، وربما هي واحدة من أجمل ذكرياتي في مشواري.