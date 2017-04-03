زطشي يبحث عن مدرب بمواصفات غوركيف لكن بشخصية قوية

لا يزال الرئيس الجديد للفاف في رحلة بحث عن المدرب الجديد للمنتخب الوطني والذي من المرتقب أن يتم الإعلان عن هويته في الأيام القليلة القادمة مثلما أكد زطشي في آخر تصريحاته الإعلامية، وبحسب مصادر من الفاف فإن زطشي يبحث عن مدرب بمواصفات من بينها الجانب الفني، حيث يرغب في التعاقد مع مدرب بمواصفات المدرب الأسبق كريستيان غوركيف لكن شريطة أن يملك شخصية قوية تمكنه من التحكم في المجموعة بالشكل المطلوب.

تقني يمنح الخضر شخصية كروية وحامل لمشروع فني

من بين المواصفات التي يريد الرئيس الجديد للفاف توفرها في المسؤول عن العارضة الفنية للخضر هو أن يكون مدربا يحسن بناء اللعب وفق خطة واضحة تمنح للمنتخب الجزائري شخصية كروية واضحة، كما يكون حاملا لمشروع كروي لتطوير الكرة الجزائرية والاسهام في إنجاح المشروع الذي ينوي زطشي تجسيده خلال عهدته الأولمبية، كما يجب أن تكون لديه رؤية فنية على المستوى المتوسط والبعيد.

الشخصية القوية شرط أساسي

بعض المواصفات الفنية ليست وحدها من يريدها رئيس الفاف في المدرب الجديد، بل يرغب في التعاقد مع شخصية قوية يمكنها التحكم في مجموعة الخضر جيدا ومن الأحسن أن يكون قد سبق له تدريب بعض النجوم لكي يعرف التعامل مع لاعبي الخضر ممن أصبحوا يصنفون في خانة النجوم مؤخرا، كما أن زطشي كان متابعا لشؤون المنتخب ويعرف المشاكل التي حدثت للمدربين السباقين للخضر الذين لا يملكون الشخصية القوية من غوركيف إلى ليكنس وهو ما سيعمل على تفاديه قبل جلب أي مدرب.

ب-بكوش