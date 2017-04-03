شكوك حول مشاركة مولر أمام ريـال مدريد بدوري الأبطال

تعرض اللاعب الألماني توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام أوغسبورغ بالدوري الألماني، والتي خرج على آثرها من المباراة.”

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم عن إصابة بعض اللاعبين:” مانويل نوير بدأ التدريب بشكل منفرد اليوم الاثنين، وسيكون متواجد في مباراة ريـال مدريد بنسبة 100%.”

واضاف انشيلوتي:” مولر يحتاج يومين بعيد عن التدريبات ومن المرجح عدم تواجده في مباراة بروسيا دورتموند، ولكنه سيحاول التواجد في مباراة ريـال مدريد فهو لا يعاني من آلام قوية.”

وتابع:” هو لم يتدرب معانا اليوم، ولكني اتوقع عودته يوم الأربعاء للتدريب منفرد قبل الدخول في التدريبات الجماعية مع باقي الفريق.”

يذكر أن بايرن ميونخ يستعد لاستضافة ريـال مدريد على ملعب أليانز آرينا في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.