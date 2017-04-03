غيلاس يضرب من جديد مع غازي عنتاب

واصل لاعب الخضر نبيل غيلاس الجري وراء حلمه بإنقاذ فريقه غازي عنتاب من السقوط حين قاده للفوز عشية أمس الأحد ضد نادي أوسمانلي سبور بهدفين من دون مقابل، غيلاس سجل الهدف الأول ومرر الثاني لزميله التونسي بن حتيرة ليرتقوا بفريقهم مركزا جديدا، غازي عنتاب كان قد ودع المركز الأخير لأول مرة منذ بداية الموسم، وها هو يرتقي مركزا جديدا ويصل للمركز الـ16، ورغم هذا التقدم يبقى غازي عنتاب مهددا بالسقوط لأن مركز الأمان المقبل يبعد بخمس نقاط .

وصل لهدفه السابع هذا الموسم

غيلاس أكد أن انفجاره في لقاء قيصري سبور لم يكن صدفة أو طفرة وإنما عودة قوية، حيث سجل لحد الآن أربعة أهداف في جولتين بهدفه عشية أمس، كما أن هدفه هو السابع له منذ بداية الموسم وهي حصيلة تبقى متواضعة جدا مقارنة بالوعود التي أطلقها بداية الموسم، الحديث عن مساهمة غيلاس دائما نشير إلى أنه قدم أمس ثاني تمريرة حاسمة له أي أنه ساهم في المجموعة في تسعة من أهداف فريقه منذ بداية الموسم .

اختير رجل اللقاء ونال إشادة واسعة

بعد مستواه يوم أمس ومساهمته في فوز فريقه والارتقاء أكثر في الترتيب حصد الدولي الجزائري الثناء من الصحافة التركية التي نسبت الفوز له، الصحافة التركية قالت أن غيلاس القوي عاد وآمال أنصار النادي باتت معلقة عليه أكثر، حيث زادهم ثقة بمستوى يوم أمس بعد ثلاثية الجولة الماضي، موقع “هو سكورد” العالمي منح غيلاس تقييما مميزا أيضا وصل لـ8.6 من 10 كأعلى تقييم وبالتالي أحسن لاعب في اللقاء .

بورقعة-ع