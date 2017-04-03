فان غال يعلن موقفه من العودة لتدريب منتخب هولندا

لم يستبعد المدرب الهولندي لويس فان غال التراجع في الاعتزال والعودة لتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم قرر إقالة مدرب منتخب الطواحين، داني بليند، بعد الخسارة أمام بلغاريا بهدفين نظيفين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ورد فان غال، على صحيفة دي تيليجراف الهولندية عند سؤاله عن إمكانية العودة لتدريب منتخب هولندا فأجاب: سأجيب عليه في في حالة توجيهه من الاتحاد الهولندي.

وعن سبب الأزمة التي عصفت بالمنتخب الهولندي، قال مدرب مانشستر يونايتد السابق: بليند يتحمل جزء من المسئولية، لكن هناك لوم كبير على اللاعبين بشكل أكبر.