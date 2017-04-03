الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثملاعب العالم
فان غال يعلن موقفه من العودة لتدريب منتخب هولندا

فان غال يعلن موقفه من العودة لتدريب منتخب هولندا

By admin
3 أبريل، 2017
1527
0
Share:

لم يستبعد المدرب الهولندي لويس فان غال التراجع في الاعتزال والعودة لتدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد الهولندي لكرة القدم قرر إقالة مدرب منتخب الطواحين، داني بليند، بعد الخسارة أمام بلغاريا بهدفين نظيفين، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ورد فان غال، على صحيفة دي تيليجراف الهولندية عند سؤاله عن إمكانية العودة لتدريب منتخب هولندا فأجاب: سأجيب عليه في في حالة توجيهه من الاتحاد الهولندي.

وعن سبب الأزمة التي عصفت بالمنتخب الهولندي، قال مدرب مانشستر يونايتد السابق: بليند يتحمل جزء من المسئولية، لكن هناك لوم كبير على اللاعبين بشكل أكبر.

الموضوع السابق

هازارد: لم أصل لمستوى ميسي

الموضوع التالي

أنشيلوتي: تحسن نوير يسير وفقاً للخطة الموضوعة

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017