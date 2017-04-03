قديورة يلازم الدكة مرة أخرى ووضعه يتعقد أكثر

راوح نادي ميدلسبرا الإنجليزي مكانه في الترتيب حين أضاف لرصيده نقطة واحدة جاءت من تعادله عشية أمس الأحد ضد نادي سوانسي سيتي في الدوري الإنجليزي، رفقاء قديورة رضخوا لضغط سوانسي طيلة التسعين دقيقة وصمدوا لغاية الحصول على نقطة لم تغير كثيرا من وضعهم، من جانب ميدلسبرا لازم عدلان الدكة واكتفى بتشجيع زملائه طيلة التسعين دقيقة .

لم يشارك أساسيا منذ انتقاله واكتفى بالظهور بديلا في أربعة لقاءات فقط

بغيابه عن لقاء أمس ضد سوانسي يكون قديورة قد فشل مرة أخرى في إقناع المدربين المتعاقبين على فريقه بضرورة منحه مكانا أساسيا، قديورة ومنذ انتقاله بداية العام الحالي لم يظهر أساسيا أبدا واكتفى بالظهور بديلا في أربعة لقاءات وجمع فقط 104 دقائق، بقاء قديورة بديلا كان يمكن أن يكون مقبولا لو كان ناديه يحقق نتائج كبيرة ووسطه يقدم مستوى كبيرا لكن على العكس من ذلك إن ميدلسبرا لا يقدم أي مستوى و وسطه ضعيف ورغم ذلك لم يمنح الفرصة.

هل يقرر الرحيل بعد ستة أشهر فقط من الانتقال

وضع قديورة الحالي لا يشجعه أبدا على البقاء في فريقه خلال الموسم المقبل، رغم أنه لم تمنح له الفرصة بعد، قديورة لا يشارك ولا يحظى بالثقة وهو سبب قوي قد يدفع به للرحيل كما أن وضع فريقه لا يشجع أيضا، فهو يحتل المركز قبل الأخير على بعد شهرين أو أقل عن نهاية الدوري وربما يلعب الموسم المقبل في الدرجة الثانية، وهو أمر يرفضه قديورة من دون شك خاصة أنه تعود على أجواء البريمير ليغ .

بورقعة –ع