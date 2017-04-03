لاعب درجة ثالثة يفضح مؤامرة تمس برشلونة!

ادعى لاعب نادي إلديدينسي في دوري الدرجة الثالثة الإسباني «شيخ سعد إل مون» تآمر زملائه في الفريق مع فريق برشلونة “ب” خلال المباراة التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز شباب البرسا بدستة أهداف دون رد (12/صفر).

وتمكن الفريق الكتالوني الذي يقوده المدرب «جيرارد لوبيز» من تحقيق هذا الفوز الكبير على ملعبه «ميني ستادي» الذي يتسع لـ 16 ألفًا، ليرفع حصيلة انتصاراته لـ 6 في آخر ثماني مباريات، ما حافظ له على صدارته للمسابقة برصيد 66 نقطة بفارق خمس نقاط عن نادي «آلكويانو»، ومُبتعدًا عن نادي فالنسيا ميستايا الثالث بـ 11 نقطة.

لكن نجم فريق إليدينسي لطخ سمعة فريقه أكثر مما هي عليه الآن بعد هذه الخسارة المُذلة، بإطلاق تصريحات مثيرة حمّل خلال مسؤولية النتيجة لأربعة من زملائه في الفريق.

وقال شيخ سعد الذي يتذيل فريقه جدول ترتيب مسابقة السيجوندا “ب3” «هناك أربعة لاعبين شاركوا في هذه المهزلة وتعمدوا تسجيل برشلونة لهذا الكم من الأهداف، لا يهمني ما يحدث، لكن عندما أستطيع، سأعطيكم أسماء هؤلاء اللاعبين».

ولا يعتقد سعد أن برشلونة كان متورطًا في هذه النتيجة الكارثية، قائلاً «لقد فعلوا ما كان عليهم القيام به بتسجيل الفرص التي أتيحت لهم، بعد المباراة كدت على وشك ضرب هؤلاء اللاعبين الذين تسببوا في هذه النتيجة داخل غرفة خلع الملابس».

وأوضح في حديثه لقناة RC 1 «قبل نصف ساعة من بداية المباراة أمام برشلونة، كنت في التشكيل الأساسي، لكن بعد ذلك أخرجوني من التشكيل الأساسي، المدرب كان على علم بشيء ما، أنا متأكد من ذلك، واللاعبون أيضًا كانوا على علم بنفس الشيء. المدرب طلب مني المجيء وأقول أنني لم أكن أريد اللعب، وأخبرت زملائي على مقاعد البدلاء بأنه لا ينبغي لهم الخروج إلى الملعب إذا كانوا لا يريدون تلطيخ أسمائهم».

وأعلن رئيس النادي «ديفيد أجيلار» بأن هناك عدد من اللاعبين الإيطاليين شاركوا مع بعض اللاعبين الإسبان في هذه النتيجة، وقال الرئيس بعد المباراة «رأيت أشياء غريبة تحدث على أرض الملعب، لا توجد كثافة أو تغطية، مجرد تدخل واحد على لاعبي البرسا. لاعبو فريقي حرصوا على ألا يضعوا أقدامهم أمام الكرة».