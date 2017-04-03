لماذا رفض «كاسيميرو» تقليد دي ستيفانو وسينا؟

قال لاعب الوسط الدولي البرازيلي «كاسيميرو» في حديث نشرته صحيفة ماركا اليوم الاثنين، بأنه كان على مقربة من تمثيل المنتخب الإسباني عقب يورو 2016، إلا أنه فضل الانتظار لحين حصوله على الفرصة كاملة مع منتخب بلده الأصلي، رافضًا تكرار سيناريو الأرجنتيني دي ستيفانو أو مواطنه البرازيلي ماركوس سينا.

وسبق للرئيس الشرفي السابق لريال مدريد «ألفريدو دي ستيفانو» تمثيل أكثر من منتخب خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات مع النادي الملكي، إذ مثل الأسطورة الراحلة عن عالمنا قبل عامين منتخب بلده الأصلي «الأرجنتين» بالإضافة لمنتخبي إسبانيا وكولومبيا.

أما ماركوس سينا، فقد فضل اللعب لإسبانيا على البرازيل، بعد أعوام قليلة من تمثيله لفياريال القابع في إقليم فالنسيا.

وساهم الفائز بمونديال الأندية 2000 مع كورينثيانز البرازيلي، في التتويج التاريخي لإسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا 2008 بعد لعبه لدور حيوي للغاية في منطقة الوسط الدفاعي خلف تشافي هيرنانديز وآندريس إنييستا.

وحاول مدرب المنتخب الإسباني الجديد «لوبيتيجي» إغراء كاسيميرو بمسيرة ماركوس سينا الناجحة مع اللا روخا، إلا أن لاعب وسط ريال مدريد رفض، مؤكدًا على شعوره بالفخر كونه برازيليًا.

وادعى ابن أكاديمية ريال مدريد أن لوبتيجي اختبر رغبته في تمثيل إسبانيا بمزاحته، قائلاً «تحدث معي عقب انتهاء فترة إعارتي مع بورتو وأثناء عودتي إلى ريال مدريد، قال مازحًا: هل تريد اللعب لإسبانيا، فأخبرته أنني فخور ببلدي».

وعن تشبيهه بالأسطور (كلو ماكاليلي) قال «أنا أشبهه بعض الشيء، زيدان هو قدوتي، أنا كبرت على مشاهدته، فهو تاريخ في كرة القدم».

وأكمل حديثه «كان من الصعب التدرب تحت قيادته، الآن زيدان يتمتع باحترام كبير كمدير فني، وأرى أن مودريتش وكروس يتمتعان بنفس جودة زيدان».

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