مدرب تولوز يدعو بودبوز للانتقال إلى فريقه

تناقلت أمس مواقع وصحف مقربة من نادي تولوز الفرنسي تصريحا لمدرب الفريق باسكال ديبرا تكلم فيه عن صانع ألعاب نادي مونبوليي والمنتخب الوطني رياض بودبوز، ديبرا وجه دعوة مفتوحة لرياض وقال أنه سيكون سعيدا لو انتقل لفريقه لأن طريقة لعبه رائعة وتناسب الفريق، كما أكد أنه سيسعى للحصول على خدماته لو وجد سبيلا لذلك .

تصريحات ديبرا عبارة عن مجاملة ومستحيل أن يترك بودبوز مونبوليي لينتقل لتولوز

تصريحات ديبرا ورغم أنها كانت في ندوة صحفية إلا أنها أخذت على أنها ليست جادة وهو أمر يبدو منطقيا، فالرغبة في ضم بودبوز لا تعني إمكانية وقوع ذلك على أرض الواقع، تولوز يبدو أصغر بكثير من أن يضم بودبوز، كما أن الجزائري يملك عروضا أهم ومن أندية أكبر وبقيم مالية لن يتمكن تولوز بأي حال من الأحوال دفعها .

قدم مستوى متوسطا ضد تولوز ولم يحاول على المرمى طيلة التسعين دقيقة

تصريحات ديبرا سبقت لقاء فريقه ضد مونبوليي والذي جرى عشية أمس، اللقاء انتهى بخسارة رفقاء بودبوز بهدف وحيد من دون رد أبقاهم في منطقة الخطر دائما، وعلى عكس مستوياته منذ انطلاق الموسم ظهر بودبوز بمستوى جد متواضع في لقاء تولوز عشية أمس، حيث لم يحاول ولا مرة على المرمى وهو أمر جد نادر للجزائري وهو ما دفع بموقع “هو سكورد” لمنحه تقييم جد متواضع وصل لـ6.9 من أسوأ التقييمات في اللقاء ككل .

بورقعة-ع