مشاركة رونالدو في ديربي مدريد موضع شك!

يسعى زين الدين زيدان لإشراك الثنائي «كريستيانو رونالدو وداني كاربخال» في مباراة الجولة الـ 30 لريال مدريد في الليجا أمام ليجانيس، ما سيضع مشاركتهما أمام الأتلتي مطلع الأسبوع المقبل على المحك، لا سيما كريستيانو رونالدو الذي كان قد أنذر في مباراتين متتاليتين في الدور الأول أمام نفس الفريقين!.

ولم يتحصل الثنائي على بطاقات صفراء في مباراة ديبورتيفو آلافيس التي جرت ليلة أمس الأحد على ملعب سنتياجو برنابيو وانتهت بفوز النادي الملكي بثلاثية نظيفة، لكن إذا تحصل أحدهما على بطاقة صفراء في مباراة ليجانيس المقرر لها على ملعب «دي بوتاركي» سيعني ذلك غيابه عن الديربي المُرتقب أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، الموافق الثامن من أبريل على ملعب سنتياجو برنابيو.

وعلمت مصادر صحيفة ماركا أن زيدان ينوي الدفع برونالدو وكاربخال أمام ليجانيس رغم إمكانية تعرضهما للغياب عن مباراة الأتلتي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، في إشارة منه لعدم اهتمامه بهوية الخصم، وتركيزه التام على مواصلة تصدر الليغا فهذه هي وسيلته للضغط على البرسا لنزف المزيد من النقاط في صراع المُقدمة قبل مواجهته في الكلاسيكو.

ونال رونالدو أول بطاقة صفراء في الجولة الخامسة أمام فياريال على ملعب سنتياجو برنابيو (1/1)، ومن المثير تحصله على بطاقتين صفراوتين في الجولتين الـ11 و12 أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد.

أما البطاقة الرابعة فكانت أمام لاس بالماس في الجولة الـ 25 وانتهت المباراة بالتعادل 3/3.

ولم يشهر حكم مباراة الريال وآلافيس «خوسيه سانشيز مارتينيز» أي بطاقة صفراء للاعبي ريال مدريد، لكنه فعل ذلك مع ثنائي آلافيس «رودريجو إلي ومانو غارسيا».

وانتظر الريال حتى الدقائق الخمس الأخيرة من تلك المباراة للاطمئنان على النقاط الثلاث، إذ سجل كريم بنزيمة الهدف الافتتاحي في الدقائق الـ 30 الأولى، وجاء الهدف الثنائي لإيسكو في الدقيقة 85 بصناعة رونالدو، وأضاف ناتشو الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 88.

goal