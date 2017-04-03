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مصباح يغيب عن لقاء كييفو بسبب الإصابة

مصباح يغيب عن لقاء كييفو بسبب الإصابة

By admin
3 أبريل، 2017
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رغم أن الصحافة الإيطالية أكدت في اليومين الأخيرين أن لاعب الخضر جمال مصباح شفي نهائيا من الإصابة التي عانى منها، إلا أن مدرب فريق كروتوني دافيدي نيكولا قرر عدم الاعتماد عليه وذلك في لقاء أمس في الدوري ضد نادي كييفو فيرونا، مصباح كان قد غاب بسبب  معاناته من الإرهاق وحمل زائد على العضلات لكنه استأنف تدريباته الخميس الماضي، ولكن ضيق الوقت بحسب المدرب جعله يقرر عدم الاعتماد عليه لتجنب أي مضاعفات، بالعودة للقاء فقد انتهى بفوز كروتوني بهدفين مقابل هدف وهو فوز قرّب رفقاء الجزائري من منطقة الأمان، حيث بات فاصل النقاط مع أيمبولي أو الناجين خمس نقاط فقط بعد أن كان عشر قبل جولات .

بورقعة-ع

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