موراتا يشارك كاسيميرو ويانييز بإعلان شراكة الريال وميكروسوفت

شارك المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني المؤتمر الصحفي لإنطلاقة شراكة النادي مع شركة ميكروسوفت العالمية مع كلاً من كاسيميرو وروبن يانييز.

وتابع موراتا في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: اتذكر جيداً عندما ذهبت إلى صفوف ريال مدريد للشباب ، ورأيت صور في مقر التدريبات وأدركت ماذا كانت تعني ، نحن محظوظين كثيراً لمشاركة الأساطير غرف الملابس لأنهم صنعوا ما هو أكثر من التاريخ.

بينما قال كاسيميرو في تصريحاته: خلال الوقت الذي ظهرت به في ريال مدريد لقد كنت متواجداً في حصول الفريق على البطولة العاشرة من دوري الأبطال الأوروبي وحتى الحادية عشر كنت أكثر تأثيراً.

بينما أشار الحارس الثالث يانييز: أتذكر الحادية عشر وكيف كانت المعاناة للفوز بها ، لقد تعايشت مع تلك التجربة في أول موسم لي مع الفريق وهو شئ استثنائي وخاص.