مورينيو سيطلب نجماً من الريال ضمن صفقة دي خيا

مدرب اليونايتد يرغب في تدعيم صفوفه من الميرينغي…

يبدو أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لم ينس لاعبي فريقه الأسبق ريال مدريد، إذ كشفت صحيفة دياريو جول الإسبانية في تقريرها اليوم الإثنين عن تفكير “السبيشيال وان” في استغلال الحاجة الملحة للميرينغي في التعاقد مع الحارس الإسباني الدولي “دافيد دي خيا” من صفوف الشياطين الحمر، من أجل تسهيل تعاقد الأول مع أحد نجوم النادي الملكي ضمن نفس الصفقة بالإضافة لمبلغٍ مالي لليونايتد.

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جديرٌ بالذكر أن دي خيا -26 عاماً- كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للريال في صيف 2015، مقابل انتقال حارس البلانكوس الحالي، الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس، في الاتجاه المعاكس، قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب تأخرٍ في وصول الأوراق الخاصة بإتمامها، قبل أن تجدد إدارة أولد ترافورد عقد حارس لاروخا لينتهي في صيف 2019 المقبل مع زيادةٍ في قيمة فسخ العقب لتصل إلى 60 مليون يورو.

على أي حال، أوضحت الصحيفة أن إدارة بطل أوروبا بقيادة الرئيس “فلورينتينو بيريز” لم تستسلم بعد في مساعيها لضم الحارس المتألق، خصوصاً في ظل التراجع الكبير الذي طرأ على مستوى نافاس -30 عاماً- هذا الموسم، مما يرجح أن يفتح الميرينجي خزائنه على مصراعيها من أجل الظفر بخدمات نجم منتخب إسبانيا في الصيف المقبل.

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واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن مدرب اليونايتد لن يقبل بمبلغٍ ماليٍ فقط للتنازل عن حارسه الأساسي، بل سيطالب بإدراج أحد نجوم الريال ضمن الصفقة، وتحديداً واحدٌ من الثلاثي: رافاييل فاران، توني كروس أو كاسيميرو، خصوصاً أن مورينيو كان قد ارتبط بعلاقةٍ جيدةٍ مع المدافع الفرنسي خلال فترة تدريبه للنادي الملكي، فضلاً عمَّا ذكرته الصحيفة عن إعجابه الكبير بالمستويات الرائعة التي يقدمها كلاً من لاعبي الوسط الألماني والبرازيلي ضمن كتيبة المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

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