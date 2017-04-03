مورينيو: كنا سنتعادل مع بروميتش في كل الأحوال!

أكد البرتغالي «جوزي مورينيو» في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم الاثنين بأن مانشستر يونايتد كان سيتعادل في كل الأحوال مع وست بروميتش البيون، سواء كان قد لعب بالأساسيين أو بالبدلاء.

وغاب عن صفوف الشياطين الحمر كل من «زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا وآندير هيريرا وخوان مانويل ماتا وكريس سمولينج وفيل جونز» لأسباب مُختلفة.

وأضطر مورينيو للاعتماد على ماركوس روخو وآشلي يونج في خط الدفاع، وإشراك مروان فيلايني جوار مايكل كاريك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، ووضع الثلاثي ضعيف الخبرة «لينجارد ومارسيال وراشفورد» في الخطوط الأمامية مع مخيتاريان.

وأثرت كل تلك التغييرات على مُجمل أداء الفريق، ليتعادل للمرة الـ 11 هذا الموسم، ليتربع على عرش أكثر الأندية سقوطًا في أسوأ نتيجة في عالم كرة القدم.

وقال مورينيو «لعبنا مباريات كثيرة في وجود زلاتان وتعادلنا كذلك، كما أضاع ركلة جزاء أمام بورنموث، وأضاع فرص في تلك المباراة مثله مثل بقية اللاعبين، لا أستطيع القول بأننا كنا سنهزم وست بروميتش لو شارك زلاتان وماتا».

وواصل «الشيء ذاته يخص فيل جونز وكريس سمولينج، لا أعتقد أنهما كانا سيقدمان مستوى أفضل من إيريك بايي وماركوس روخو لو شاركا بدلاً منهما أمام وست بروميتش، وحتى هيريرا وبوجبا ليسا أفضل من كاريك وفيلايني».

وعن المباراتين القادمتين في البريميرليج قال «سنواجه إيفرتون يوم غد، سنحاول اللعب بأفضل تشكيلة وسنعمل على الفوز بهذه المباراة، وسنذهب بعدها إلى سندرلاند بنفس العقلية والهدف، وبعدها ستأتي بطولة الدوري الأوروبي، بعدها لا أعلم».

ومَهد مورينيو لجمهور اليونايتد اللعب بالبدلاء فيما تبقى من مباريات البريميرليغ هذا الموسم، حال تَبخرت آمال الفريق في الحصول على المركز الرابع من ليفربول أو مانشستر سيتي أو توتنهام أو آرسنال.

وأكمل حديثه «قد تشاهدوننا نلعب في مباريات البريميرليغ القادمة بفريق يخلو من اللاعبين الأساسيين بهدف حمايتهم من أجل مباريات بطولة الدوري الأوروبي، هذا سيحدث فقط إذا أصبح تواجدنا ضمن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل شبه مُستحيل (حسابيًا)، لكن طالما أنه لم يصبح ذلك مُستحيلاً، سنستمر في المحاولة، يجب أن ندخل مباراتي إيفرتون وسندرلاند واضعين الفوز كأولوية، فنحن نركز على البريميرليج في الوقت الراهن ولا شيء آخر».

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