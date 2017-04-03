مورينيو يفتح نيرانه في وجه اللاعب الكسول!

لم يتردد مدرب مانشستر يونايتد جوزي مورينيو في انتقاد لاعبه الإنجليزي لوك شو الذي اعتبره دون مستوى باقي لاعبي الفريق ومستواه يجعله لا يغادر دكة الاحتياط ما قد يُفهم منه أنه يفتح له الباب على مصراعيه من أجل البحث عن نادٍ آخر.

وأضاف مورينيو في تصريحاته حول اللاعب “من الصعب عليه أن يبقى حبيس دكة الاحتياط ولكني لا أستطيع مقارنته بأشلي يونج أو دارميان أو بليند. لا يمكن أن أقارن الشكل الذي يتدرب به والاتزام والطموح. إنه بعيد عن مستواهم”.

وبعد سؤاله عن استدعاء لوك شو للمنتخب الإنجليزي أجاب مورنيو ضاربًا المثال بالحارس جو هارت الذي يلعب في إيطاليا على سبيل الإعارة ومع ذلك يتم استدعاؤه للمنتخب في إشارة إلى أن هذا ليس معيارًا يمكن الاحتكام إليه.

جدير بالذكر أن لوك شو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2014 كأحد النجوم الشباب مقابل 34 مليون يورو قادمًا من ساوثهامبتون.