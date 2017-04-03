مولر يُضخم أزمة إصابات بايرن ميونخ

اعترف المهاجم الدولي الألماني «توماس مولر» بتعرضه لإصابة في الكاحل أثناء مباراة فريقه ضد أوجسبورج في الجولة الـ 26 من البوندسليغا أول أمس السبت.

وأكد توماس مولر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بأنه لن يستطيع التواجد لمدة يومين في تدريبات البافاري.

ومن المحتمل غياب اللاعب عن مباراة هوفنهايم في الجولة القادمة من الدوري الألماني، خوفًا من تفاقم الإصابة وغيابه عن لقاء القمة ضد بوروسيا دورتموند مطلع الأسبوع المقبل ومن ثم التغيب عن مباراة الموسم أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وسجل توماس مولر حضوره بقوة أمام أوجسبورج بإحرازه لهدفين من أصل نصف دستة أهداف. جاء هدفه الأول في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 80 أحرز هدفه الثاني والسادس للبايرن.

وغاب عن صفوف بايرن في هذه المباراة «مانويل نوير» بسبب إصابة في الكتف تعرض لها أثناء التوقف الدولي، كما غاب «دوجلاس كوستا» لإصابة في الركبة.

بينما شارك الفرنسي العائد من الإصابة «كينجسلي كومان» منذ البداية حتى ترك مكانه في الدقيقة 62 للهولندي آرين روبن.

وعانى بايرن ميونخ من سيناريو مُشابه قبل خوضه لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام أتلتيكو مدريد، بخسارته لكومان وريبيري وبواتينغ وعدد آخر من اللاعبين بسبب الإصابات، الأمر الذي أدى لتوديعه وتأهل الأتلتي للنهائي لملاقاة الريال على ملعب سان سيرو.