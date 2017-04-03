مونشي يستبعد العمل في ريال مدريد ويتحدث عن قرار روما

اعترف الإسباني مونشي المدير الرياضي السابق لنادي إشبيلية الإسباني أنه اقترب بشكل كبير من اتخاذ قرار حول الانضمام لنادي روما الإيطالي، كما كشف عن إعجابه الكبير بمشروع النادي.

وأصبح الإسباني أحد أهم المدراء الرياضين في العالم خلال السنوات الماضية، بعدما قاد إشبيلية لعملية إعادة بناء كبيرة خلال فترة عمله مع النادي الأندلسي، وإبرام تعاقدات مميزة للغاية، وتحقيق أرباح خيالية.

وقال مونشي في تصريحات لمحطة “إل لارجيرو” الإذاعية الإسبانية: “لن أنضم إلى أي نادي إسباني آخر.”

وأضاف: “لا يمكنني القيام بذلك، لأنني إشبيلي، وسأبحث فقط عن فرصة عمل في الخارج.”

وتابع: “بالنسبة لروما، فإنه العرض الأكثر جدية، لكنني لم أنهى الصفقة بعد، لا زلت أقيم الأمر، وهم ينتظرون قراري.”

وأكمل: “مشروع روما يعجبني، والقرار النهائي قريب للغاية.”

واختتم مونشي تصريحاته قائلًا: “لقد ذهبت إلى روما في زيارة، منذ وقت طويل، إنها مدينة جميلة، وأفتقدها، آخر مرة كنت في روما سجلوا ضدنا ستة أهداف.”