مويس يُبدي ندمه بعد هجومه على صحفية البي بي سي

أكد الاسكتلندي دايفيد مويس مدرب نادي سندرلاند الإنجليزي أنه نادم للغاية بعد تهديده لأحد الصحفيات بالصفع على وجهها خلال احدى لقاءاته الإعلامية .

وكان المتحدث باسم شبكة البي بي سي البريطانية أكد أن مويس اعتذر عن تهجمه على صحفية البي بي سي مضيفاً أن الاخيرة قبلت اعتذار مدرب سندرلاند .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات مويس والذي قال : لقد كانت لحظة غضب وانا بالفعل نادم على هذه التصريحات لأنه لم أكن في حالتي .

واضاف مدرب سندرلاند : لقد تحدثت مع صحفية البي بي سي والتي قبلت اعتذاري واذا عرفتني عن قرب ستجدني شخص مختلف تماماً عن الموقف والذي حدث .