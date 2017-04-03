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مويس يُبدي ندمه بعد هجومه على صحفية البي بي سي

مويس يُبدي ندمه بعد هجومه على صحفية البي بي سي

By admin
3 أبريل، 2017
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أكد الاسكتلندي دايفيد مويس مدرب نادي سندرلاند الإنجليزي أنه نادم للغاية بعد تهديده لأحد الصحفيات بالصفع على وجهها خلال احدى لقاءاته الإعلامية .
وكان المتحدث باسم شبكة البي بي سي البريطانية أكد أن مويس اعتذر عن تهجمه على صحفية البي بي سي مضيفاً أن الاخيرة قبلت اعتذار مدرب سندرلاند .
ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات مويس والذي قال : لقد كانت لحظة غضب وانا بالفعل نادم على هذه التصريحات لأنه لم أكن في حالتي .
واضاف مدرب سندرلاند : لقد تحدثت مع صحفية البي بي سي والتي قبلت اعتذاري واذا عرفتني عن قرب ستجدني شخص مختلف تماماً عن الموقف والذي حدث .
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